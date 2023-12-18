ЄС хоче продовжити пільговий період для імпорту деяких видів сталі з РФ, - Bloomberg

"ЄС заборонив імпорт прокату і напівфабрикатів із Росії в жовтні 2022 року, але надав пільговий період для поставок деяких товарів до 1 жовтня 2024 року", - йдеться в матеріалі.

Bloomberg пише, що цей період буде продовжено до жовтня 2028 року. Однак ці заходи ще мають бути ухвалені державами-членами ЄС, і до того часу вони можуть змінитися.

Пільговий період дає змогу найбільшому російському сталеливарному виробнику ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат", який не перебуває під санкціями ЄС, постачати сталеві сляби на переробку на спільне підприємство з інвестиційним підрозділом уряду Валлонії в Бельгії, який володіє заводами по всій Європі.

Підприємство попросило продовжити пільговий період в обмін на інвестиції в нову електродугову піч, яка має зробити продукцію більш екологічно чистою.

Що цьому передувало

Раніше Politico повідомляло, що Чехія просить продовжити пільговий період для імпорту російської сталеливарної компанії "Новолипецький металургійний комбінат". Це необхідно для автомобілебудівної галузі Праги.

Уже наприкінці листопада в уряді Чехії висловили впевненість, що країна отримає виняток із санкцій проти РФ, які стосуються імпорту російської сталі.