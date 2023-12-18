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ЕС хочет продлить льготный период для импорта некоторых видов стали из РФ, - Bloomberg

Архивное фото: ЕС хочет продлить льготный период для импорта некоторых видов стали из РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз намерен продлить льготный период для импорта некоторых видов российской стали до 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"ЕС запретил импорт проката и полуфабрикатов из России в октябре 2022 года, но предоставил льготный период для поставок некоторых товаров до 1 октября 2024 года", - говорится в материале. 

Bloomberg пишет, что этот период будет продлен до октября 2028 года. Однако эти меры еще должны быть приняты государствами-членами ЕС, и к тому времени они могут измениться.

Льготный период позволяет крупнейшему российскому сталелитейному производителю ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", который не находится под санкциями ЕС, поставлять стальные слябы на переработку на совместное предприятие с инвестиционным подразделением правительства Валлонии в Бельгии, которое владеет заводами по всей Европе.

Предприятие попросило продлить льготный период в обмен на инвестиции в новую электродуговую печь, которая должна сделать продукцию более экологически чистой.

Что этому предшествовало

Ранее Politico сообщало, что Чехия просит продлить льготный период для импорта российской сталелитейной компании "Новолипецкий металлургический комбинат". Это необходимо для автомобилестроительной отрасли Праги.

Уже в конце ноября в правительстве Чехии выразили уверенность, что страна получит исключение из санкций против РФ, касающихся импорта российской стали.

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