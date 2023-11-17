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Чехія просить продовжити виняток із санкцій проти РФ щодо сталі, - Politico

П'ятниця 17 листопада 2023 19:41
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Чехія просить продовжити виняток із санкцій проти РФ щодо сталі, - Politico Архівне фото: Чехія просить продовжити виняток із санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чехія просить продовжити пільговий період для імпорту російської сталеливарної компанії "Новолипецький металургійний комбінат". Це необхідно для автомобілебудівної галузі Праги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Автомобільний сектор є стрижнем економіки Чеської Республіки, на його частку припадає близько 10% національного ВВП - один із найвищих показників у світі.

У країні базуються великі виробники, такі як Škoda, чеська філія Hyundai Motor. Чехія є одним із провідних центрів автомобільного виробництва в Європі.

"Виробникам потрібна сталь, яка становить значну частину кузова і багатьох інших компонентів автомобіля. А "НЛМК" є найважливішим постачальником: майже весь плоский і сортовий прокат він виробляє в Росії, але майже чверть прокатних підприємств розташована в Європі, ближче до галузевих споживачів", - пише видання.

Чехія тепер просить продовжити один із цих перехідних періодів до 2028 року, щоб мати можливість продовжувати використовувати сталь "НЛМК", однієї з чотирьох найбільших сталеливарних компаній у Росії.

Санкції проти Росії

Європейський Союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, який включатиме нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Нещодавно Євросоюз спільно з Єврокомісією представили Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.

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