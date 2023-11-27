Тепер офіційно. Чехія хоче виключення із санкцій щодо сталі з РФ

В уряді Чехії вважають, що країна отримає виняток із санкцій проти РФ, які стосуються імпорту російської сталі.

Про це заявив міністр промисловості і торгівлі Чехії Юзеф Сікела, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny .

Остравська металургійна компанія Vítkovice Steel домагається продовження пільги на імпорт російської сталі до 2028 року. Продовження винятку розглядають у рамках переговорів щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії, який нещодавно представила Європейська комісія.

"Я твердо впевнений, що буде збережено підхід, згідно з яким санкції мають завдавати шкоди насамперед тому, проти кого їх призначено, а не тому, хто їх застосовує, і що в цьому випадку ми їх отримаємо", - сказав Сікела.

Компанія Vítkovice Steel, в рамках узгоджених заходів просить продовжити звільнення від імпорту російської сталі до 2028 року. Нинішнє звільнення має діяти тільки до наступного року. Крім Чехії, про виключення також просять Бельгія та Італія.

Чи вдається Празі знайти альтернативні поставки сталі

Товсті листи виробляються зі сталі російської компанії Новолипецького металургійного комбінату. Прессекретарка Vítkovice Steel Яна Дронска заявила, що якщо виняток із санкцій перестане застосовуватися, це може спричинити кризу в чеській будівельній галузі або автомобільній промисловості.

За словами міністра Сікели, постачальників, які виробляють так звані сталеві ворота дуже мало.

"Постачальники з Китаю не виробляють ворота належної якості і певною мірою існує також велика ненадійність з боку поставок", - додав чеський міністр.

Він уточнив, що країна в пошуку інших рішень, однак жодного хорошого знайти не вдалося.

Санкції ЄС проти Росії

Європейський Союз схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, приміром, продукти, які можна вживати у виробництві знаряддя. Зокрема, до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, що включає нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Раніше Politico повідомляло, що Чехія просить продовжити пільговий період для імпорту російської сталеливарної компанії "Новолипецький металургійний комбінат". Це необхідно для автомобілебудівної галузі Праги.