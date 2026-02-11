ЄС хоче поступок від РФ для миру: що про це думає Зеленський

Україна нічого не знає про вимоги, які готує ЄС для Росії в рамках мирного процесу.
Про це під час спілкування зі ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський у відповідь на питання РБК-Україна.
"Щодо вимог Європейського Союзу до Росії: то, напевно, щось напрацьовується. Якщо чесно, я не знаю цих деталей, мені це невідомо. Ми вдячні Європейському Союзу, що в них є така тверда позиція, що, безумовно, повинно бути повернення українських дітей", - сказав він.
Президент додав, що вперше чує про можливість скорочення російської армії. Він зазначив, що вважає це суверенним правом кожної держави, але зауважив, що хотів би, "щоб армія в Росії була менше". Зеленський також заявив, що не думає, що ЄС зможе вплинути на це питання.
"Щодо переговорного процесу. Я думаю, що останнім часом ми всі чуємо, що Європа має мати окремий діалог з Росією. Я вважаю, що на сьогодні Росія буде використовувати це, щоб тільки принизити Європу", - йдеться в його заяві.
На думку президента, має бути розроблений окремий процес такого діалогу. Він також висловив переконання, що США та Європа мають працювати разом з Україною.
"Окремо Америка з Росією спілкується, Європа окремо спілкується - я вважаю, що від цього буде вигравати тільки Росія. Разом Америка і Європа точно міцніші", - підкреслив Зеленський.
Сьогодні, 11 лютого, глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що запропонує список поступок, які ЄС має вимагати від країни-агресорки в межах завершення війни в Україні. Вони стосуються як вивезених українських дітей, так і обмеження армії РФ.
Зазначимо, Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Україна і США обговорили укладення можливої мирної угоди з Росією вже в березні цього року. Однак, співрозмовники вважають, що терміни можуть бути зміщені через те, що питання територій так і не вирішено.