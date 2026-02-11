ЄС хоче поступок від РФ для миру: що про це думає Зеленський

"Щодо вимог Європейського Союзу до Росії: то, напевно, щось напрацьовується. Якщо чесно, я не знаю цих деталей, мені це невідомо. Ми вдячні Європейському Союзу, що в них є така тверда позиція, що, безумовно, повинно бути повернення українських дітей", - сказав він.

Президент додав, що вперше чує про можливість скорочення російської армії. Він зазначив, що вважає це суверенним правом кожної держави, але зауважив, що хотів би, "щоб армія в Росії була менше". Зеленський також заявив, що не думає, що ЄС зможе вплинути на це питання.

"Щодо переговорного процесу. Я думаю, що останнім часом ми всі чуємо, що Європа має мати окремий діалог з Росією. Я вважаю, що на сьогодні Росія буде використовувати це, щоб тільки принизити Європу", - йдеться в його заяві.

На думку президента, має бути розроблений окремий процес такого діалогу. Він також висловив переконання, що США та Європа мають працювати разом з Україною.

"Окремо Америка з Росією спілкується, Європа окремо спілкується - я вважаю, що від цього буде вигравати тільки Росія. Разом Америка і Європа точно міцніші", - підкреслив Зеленський.