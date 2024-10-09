ЄС хоче посилити допомогу Молдові через загрози з боку Росії

Зазначається, що резолюцію було схвалено 508 голосами. У ній євродепутати засудили ескалацію зловмисної діяльності, втручання і гібридних операцій Росії напередодні президентських виборів і конституційного референдуму щодо євроінтеграції, які відбудуться в Молдові 20 жовтня.

Зокрема, Європарламент звернув увагу на роль проросійських молдовських олігархів і російського телеканалу RT.

Окрім того вони закликали ЄС та держави-члени надати Молдові всю необхідну допомоги для зміцнен ня її інституційних механізмів та здатності реагувати на гібридні загрози.

Окремо вони закликали до додаткових санкцій проти політичних акторів, котрі дестабілізують ситуацію у Молдові.

"На тлі посилення російського втручання резолюція закликає Раду ЄС запровадити додаткові санкції проти осіб, котрі підривають суверенітет Молдови. Депутати Європарламенту також закликають країни і території, що приймають розшукуваних молдовських втікачів, таких як Ілан Шор і Володимир Плахотнюк, видати їх Молдові для судового розгляду", - мовиться у тексті резолюції.