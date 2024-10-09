ЕС хочет усилить помощь Молдове из-за угроз России

Отмечается, что резолюция была одобрена 508 голосами. В ней евродепутаты осудили эскалацию злонамеренной деятельности, вмешательства и гибридных операций России накануне президентских выборов и конституционного референдума по евроинтеграции, которые пройдут в Молдове 20 октября.

Европарламент обратил внимание на роль пророссийских молдавских олигархов и российского телеканала RT.

Кроме того, они призвали ЕС и государства-члены предоставить Молдове всю необходимую помощь для укрепления ее институциональных механизмов и способности реагировать на гибридные угрозы.

Отдельно они призвали к дополнительным санкциям против политических актеров, дестабилизирующих ситуацию в Молдове.

"На фоне усиления российского вмешательства резолюция призывает Совет ЕС ввести дополнительные санкции против лиц, подрывающих суверенитет Молдовы. Депутаты Европарламента также призывают страны и территории, принимающие разыскиваемых молдавских беглецов, таких как Илан Шор и Владимир Плахотнюк, выдать их Молдове" , – говорится в тексте резолюции.