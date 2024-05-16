У Молдові визначилися з датою референдуму про вступ до ЄС
Парламент Молдови затвердив дату референдуму щодо вступу країни до Європейського союзу. Він відбудеться 20 жовтня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Як повідомляється, за відповідне рішення проголосували 55 депутатів партії влади "Дія і солідарність" (PAS). Ще 20 депутатів від опозиції утрималися, один проголосував проти.
До того ж автори законопроєкту змінили питання, що виноситься на референдум. Замість запитання "Ви за приєднання Молдови до ЄС?" у бюлетені буде запитання: "Чи підтримуєте ви введення європейської інтеграції в Конституцію Молдови". І два варіанти відповіді: "Так" і "Ні".
Один з авторів законопроєкту про проведення референдуму, депутатка PAS Вероніка Рошка додала, що у виборчому бюлетені буде зазначено конкретні зміни, які буде внесено до Конституції, якщо на референдумі більшість виборців проголосують "ЗА".
Зазначається, що в такому разі в преамбулі Конституції з'явиться згадка про європейську ідентичність та незворотність європейського шляху розвитку Молдови.
У Конституції також з'явиться окрема стаття "Європейська інтеграція". У ній вкажуть, що Молдова приєднується до договорів про створення ЄС і до актів, що переглядають установчі договори ЄС. Після приєднання до цих договорів і актів у них буде пріоритет перед національними законами.
Ці поправки внесуть одразу після визнання Конституційним судом результатів референдуму, без додаткового голосування в парламенті.
Окрім того, видання зазначає, що раніше спікер парламенту Ігор Гросу говорив, що референдум відбудеться в один день із президентськими виборами. Це означає, що президентські вибори в Молдові, також можуть відбутися 20 жовтня, якщо відповідну дату затвердить парламент.
Вступ Молдови до ЄС
Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня 2023 року на саміті у Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.
24 грудня 2023 року президент Мая Санду запропонувала парламенту організувати в Молдові референдум про вступ до Євросоюзу. Вона заявила, що його можна буде провести восени 2024 року, коли мають відбутися президентські вибори.
Через декілька днів парламент Молдови дозволив проводити республіканські референдуми в один день з парламентськими, президентськими та місцевими виборами.
Пізніше Санду повідомила, що референдум про вступ Молдови до Європейського союзу визнали конституційним і він може відбутися 20 жовтня 2024 року.
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