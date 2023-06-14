ЄС готується ввести санкції проти Косова: ЗМІ дізналися деталі

Джерела видання у дипломатичних колах заявляють, що санкції передбачають припинення запрошень для участі Косова в заходах високого рівня і двосторонніх візитах. Зустрічі будуть проводитися лише для врегулювання конфлікту.

За словами співрозмовників, ЄС припинить роботу у групах, які були створені на основі Угоди про стабілізацію і асоціацію Косова. Також вже відклали засідання підкомітету з питань торгівлі, промисловості, митниці та податків, воно мало відбутися 8 червня. Очікується, що наступні засідання з питань правосуддя, свободи та безпеки 21 та 22 червня теж не відбудуться.

Джерела ЗМІ кажуть, що для Косова будуть й фінансові наслідки. ЄС хоче урізати фінансування кількох проектів в рамках Інвестиційного фонду для Західних Балкан.

Дипломати вважають, що обмеження скасують, якщо влада Косова зробить кроки для зниження температури на півночі регіону.

Що цьому передувало

Яке повідомлялося, наприкінці травня між Сербією та Косово знову загострився конфлікт через місцеві виборів. Етнічні серби, які мешкають на півночі Косова, проігнорували вибори мерів, тому було обрано кандидатів албанського походження.

Через це спалахнули нові заворушення, а НАТО терміново направило додаткові сили у регіон, зокрема й з Туреччини.

Також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Брюссель запровадить "рішучі заходи", якщо косовська влада не проведе нові вибори.

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