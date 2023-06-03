Туреччина направить спецзагін в Косово на прохання НАТО

Туреччина направить загін спецпризначенців в Косово на тлі чергової ескалації. Операція відбудеться на запитом НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Туреччини.

"Після подій, що відбулися в Косові, на запит командування союзних об'єднаних сил НАТО в Неаполі як резервний підрозділ було розгорнуто батальйон командос 65-ї механізованої піхотної бригади (Kırklareli), який раніше був виділений Силам НАТО для Косова (KFOR)", - йдеться у повідомленні.

Турецькі військові прибудуть до бази Султана Мурата в Косово у період з 4 до 5 червня.

Що відбувається в Косово

Наприкінці травня між Косово та Сербією в черговий раз загострився конфлікт через місцеві вибори. Етнічні серби, які становлять більшість місцевого населення півночі Косово, проігнорували вибори, тому мерами було обрано кандидатів албанського походження.

На тлі цього спалахнули нові масові протести, які супроводжувалися сутичками з правоохоронцями. У Косово було направлено ще 700 миротворців НАТО, а генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що готовий надіслати більше.

Вчора президенти Сербії та Косово провели зустріч, але це не привело до вирішення ситуації.

Детальні про новий конфлікт у Косово та його причини - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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