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ЕС готовится ввести санкции против Косово: СМИ узнали детали

Фото: ЕС готовится ввести санкции против Косово (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз разработал санкции против Косово и готовится их внедрить. Причиной такого решения стало игнорирование правительством Косово призывов снизить напряжение в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Источники в дипломатических кругах заявляют, что санкции предусматривают прекращение приглашений для участия Косово в мероприятиях высокого уровня и двусторонних визитах. Встречи будут проводиться только для урегулирования конфликта.

По словам собеседников, ЕС прекратит работу в группах, созданных на основе Соглашения о стабилизации и ассоциации Косово. Также уже отложили заседание подкомитета по вопросам торговли, промышленности, таможни и налогов, оно должно было состояться 8 июня. Ожидается, что следующие заседания по правосудию, свободе и безопасности 21 и 22 июня тоже не состоятся.

Источники СМИ говорят, что для Косово будут и финансовые последствия. ЕС хочет урезать финансирование нескольких проектов в рамках Инвестиционного фонда для Западных Балкан.

Дипломаты считают, что ограничения отменят, если власти Косово сделают шаги по снижению температуры на севере региона.

Что этому предшествовало

Как сообщалось, в конце мая между Сербией и Косово снова обострился конфликт из-за местных выборов. Этнические сербы, проживающие на севере Косово, проигнорировали выборы мэров, поэтому были избраны кандидаты албанского происхождения.

Из-за этого вспыхнули новые беспорядки, а НАТО срочно направило дополнительные силы в регион, в том числе из Турции.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель введет "решительные меры", если косовские власти не проведут новые выборы.

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