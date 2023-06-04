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ЄС погрожує Косово "рішучими заходами", якщо країна не проведе перевибори на півночі

Новость на русском →
Неділя 04 червня 2023 00:19
ЄС погрожує Косово "рішучими заходами", якщо країна не проведе перевибори на півночі Фото: верховний представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Європейський Союз погрожує вдатися до "рішучих заходів", якщо влада Косово не оголосить дострокові вибори в муніципалітетах на півночі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву верховного представника ЄС із зовнішніх справ Жозепа Борреля.

Боррель закликав Косово та Сербію "негайно та безумовно" вжити заходів для деескалації конфлікту та припинити риторику, "що викликає розбіжності". Також він від імені ЄС назвав пункти, які влада Косова має виконати - інакше їх чекають негативні наслідки:

  • призупинити поліцейські операції в районі будівель муніципалітетів. Міські голови мають тимчасово виконувати свої обов’язки в інших приміщеннях;
  • якнайшвидше провести дострокові вибори в усіх чотирьох муніципалітетах, де спалахнули протести;
  • залучити косовських сербів до виборів.

Ситуація в Косово

Нещодавно в муніципалітетах на півночі країни відбулися вибори, однак етнічні серби бойкотували їх, тож явка склала 4%, а мерами стали етнічні албанці. Через це в країні спалахнули масові протести, а відносини між Косово та Сербією напружились.

Під час одного з протестів почались сутички з миротворцями НАТО, після чого в Північноатлантичному альянсі закликали всі сторони припинити насилля та звернутись до діалогу. Пізніше НАТО направило в країну ще один загін миротворців.

Вчора лідери Сербії та Косово провели зустріч, яка не допомогла вирішити ситуацію.

Деталі про новий конфлікт у Косово та його причини - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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