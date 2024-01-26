ЄС готується до припинення транзиту російського газу через Україну, - Bloomberg

Обґрунтування виконавчої влади ЄС полягає в тому, що навіть країни, які найбільше залежать від російських поставок, включаючи Австрію та Словаччину, зможуть знайти альтернативні постачання в разі припинення транзиту газу через Україну, розповіли виданню обізнані з питанням джерела.

У публікації йдеться, що Європейська комісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв у результаті припинення транзитної угоди, включаючи моделювання пропускної здатності інших з'єднань, таких як "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати можливий дефіцит.

Таке питання буде обговорюватися з державами-членами ЄС в лютому, перш ніж офіційно буде презентовано план міністрам енергетики на зустрічі в Брюсселі 4 березня.

При цьому у матеріалі вказується, що можливі певні способи для країн і компаній, які мають контракти після 2024 року, забезпечити постачання газу через Україну.

Одним із варіантів називають постачання РФ газу до українського кордону, а потім укладання суб'єктом ЄС угоди з оператором транспортної системи України про транспортування "блакитного палива" газу до Австрії, Словаччини чи Чехії.

Україна заперечила готовність переглянути транзитну угоду по газу з РФ

Слід зауважити, що вчора джерело РБК-Україна в уряд повідомило, шо наразі питання транзиту російського газу через Україну після 2024 року не розглядається. Але оскільки Україна хоче стати частиною європейської газової мережі, компанії країн ЄС самі можуть замовляти транзитні потужності української ГТС.

Також співрозмовник видання додав, що на нещодавній зустрічі глави уряду України Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо детально питання про транзит газу наступного року не розглядалося. Так, на запитання Фіцо "чи буде продовжено контракт?" Шмигаль заявив колезі, що чинний транзитний контракт із "Газпромом", який закінчується цього року, не може бути продовжений.

Поставки газу в Європу

Країни Європи досі отримують російський газ через Україну по транзитному контракту та через Туреччину. У ЄС досить успішно знайшли заміну втраченим постачанням через Nord Stream.

Євросоюз заявляв, що блок повинен прагнути зменшити свою залежність від Москви у питанні газу. Так, РФ є другим за величиною постачальником зрідженого газу в Європу після США.

Газовий контракт між Україною та РФ

Нагадаємо, що поточну транзитну угоду між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" було укладено наприкінці 2019 року терміном на 5 років. Незважаючи на широкомасштабну війну, Україна дозволяє російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина. Поточний обсяг транзиту становить 42 млн кубометрів на добу.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що шанси України та Росії домовитися про продовження контракту на транзит газу після 2024 року незначні.

При цьому Україна не планує продовжувати транзитний контракт із "Газпромом", який закачується у грудні 2024 року.