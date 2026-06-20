ЄС готується обмежити вплив Китаю на постачання критичної сировини

Євросоюз розробляє закон, що змусить бізнес відмовитися від тотальної залежності від китайських товарів. Брюссель прагне мінімізувати економічні ризики через надмірний вплив Пекіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Європейська комісія готує новий закон, за яким компанії ЄС будуть зобов’язані диверсифікувати джерела постачання. Це стосується стратегічно важливих ресурсів.

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Бізнес реагує занадто повільно, вважає очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка прямо заявила про це у Брюсселі. Вона вважає, що зволікання загрожує безпеці всього блоку.

"Потрібне покращення. Ми бачили цифри, вони говорять самі за себе, і ми повинні перерозподілити наші стосунки", - наголосила президентка Єврокомісії.

Чому загострилась проблема між ЄС та Китаєм

Ще минулого року Пекін скористався своєю монополією на ринку. Китай запровадив обмеження на експорт рідкісноземельних елементів, що вдарило по європейських технологіях.

Зараз торгівельний дефіцит Європи з Китаєм шокує. Блок втрачає близько 1 мільярда євро щодня.

Лідери ЄС погоджуються у головному: потрібен діалог з партнерами про макроекономічні дисбаланси. Європа має захистити свої ринки від недобросовісної конкуренції.

Президент Європейської Ради Антоніо Коста назвав дефіцит торгівлі неприйнятним.

"Ми не можемо продовжувати порушувати це питання без будь-яких конкретних результатів. І досі, на жаль, Китай не виконав своїх зобов’язань", - сказав Коста.

Країни ЄС хочуть зменшити критичну залежність від ресурсів Пекіна. У відповідь Китай звинувачує Захід у порушенні ринкових принципів.