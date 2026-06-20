ua en ru
Сб, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ЄС готується обмежити вплив Китаю на постачання критичної сировини

01:33 20.06.2026 Сб
2 хв
Яким чином Європа диверсифікує торгівельні ризики з КНР?
aimg Пилип Бойко
ЄС готується обмежити вплив Китаю на постачання критичної сировини Фото: засідання Європарламенту (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Євросоюз розробляє закон, що змусить бізнес відмовитися від тотальної залежності від китайських товарів. Брюссель прагне мінімізувати економічні ризики через надмірний вплив Пекіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейська комісія готує новий закон, за яким компанії ЄС будуть зобов’язані диверсифікувати джерела постачання. Це стосується стратегічно важливих ресурсів.

Читайте також: Кремль хоче продати рідкісноземельні родовища Сибіру Індії

Бізнес реагує занадто повільно, вважає очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка прямо заявила про це у Брюсселі. Вона вважає, що зволікання загрожує безпеці всього блоку.

"Потрібне покращення. Ми бачили цифри, вони говорять самі за себе, і ми повинні перерозподілити наші стосунки", - наголосила президентка Єврокомісії.

Чому загострилась проблема між ЄС та Китаєм

Ще минулого року Пекін скористався своєю монополією на ринку. Китай запровадив обмеження на експорт рідкісноземельних елементів, що вдарило по європейських технологіях.

Зараз торгівельний дефіцит Європи з Китаєм шокує. Блок втрачає близько 1 мільярда євро щодня.

Лідери ЄС погоджуються у головному: потрібен діалог з партнерами про макроекономічні дисбаланси. Європа має захистити свої ринки від недобросовісної конкуренції.

Президент Європейської Ради Антоніо Коста назвав дефіцит торгівлі неприйнятним.

"Ми не можемо продовжувати порушувати це питання без будь-яких конкретних результатів. І досі, на жаль, Китай не виконав своїх зобов’язань", - сказав Коста.

Країни ЄС хочуть зменшити критичну залежність від ресурсів Пекіна. У відповідь Китай звинувачує Захід у порушенні ринкових принципів.

Що ще відомо про стосунки Європи та Китаю

Ми вже повідомляли, що Китай розширює торговий шлях до Європи в обхід Росії. Пекін планує найближчими роками суттєво збільшити вантажопотік до Європи через Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут, також відомий як "Серединний коридор".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Китай Євросоюз
Новини
"Тішить Путіна і шокує союзників": Туск відреагував на позбавлення Зеленського нагороди
"Тішить Путіна і шокує союзників": Туск відреагував на позбавлення Зеленського нагороди
Аналітика
Намети в метро і ночівля в підвалах. Чи безпечні укриття під час тривог
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Намети в метро і ночівля в підвалах. Чи безпечні укриття під час тривог