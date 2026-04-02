ЄС готує запасні союзи на випадок кризи в НАТО, і там є Україна, - Politico

Поки президент США Дональд Трамп погрожує вийти з НАТО, європейські країни шукають запасні варіанти, і Україна вже в одному з них.
Після того як Трамп назвав альянс "паперовим тигром" і пообіцяв переглянути членство США в НАТО, в Європі почали відверто говорити про запасні варіанти.
"Цілком очевидно, що НАТО вже розвалюється", - сказав один чиновник ЄС. Він додав, що Європа повинна терміново зміцнити власну оборону.
"Ми не можемо чекати, поки вона повністю помре", - сказав чиновник.
Європейські чиновники все активніше говорять про зміцнення альтернативних структур безпеки. Зокрема, увагу привертають два формати:
"Я не стверджую, що стаття 5 не працює", - сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен. "Вона працює".
Але якщо ситуація зміниться - альтернативи є. За словами одного чиновника, у певний момент до JEF може приєднатися й Канада.
Брюссель виділив країнам-членам 150 мільярдів євро позик на оборону. Паралельно вивчається стаття 42.7 Договору ЄС - пункт про взаємну оборону. Новий план економічної безпеки має з'явитися вже цього літа.
Тим часом союзники по НАТО не поспішають сприймати погрози Трампа буквально.
Попри різку риторику, більшість аналітиків вважають повний вихід США з альянсу малоймовірним, але сам факт погроз вже змінює динаміку всередині блоку.
Нагадаємо, Трамп також використовував зупинку постачань як важіль тиску на Європу.
Американський президент погрожував обмежити військову допомогу союзникам, які відмовляються підтримувати дії США проти Ірану.
Питання виходу США з НАТО знову загострилося після того, як адміністрація Трампа оголосила про можливий перегляд членства. Що це означає на практиці і які є сценарії - РБК-Україна детально розбирало раніше.