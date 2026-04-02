ЕС готовит запасные союзы на случай кризиса в НАТО, и там есть Украина, - Politico

Пока президент США Дональд Трамп угрожает выйти из НАТО, европейские страны ищут запасные варианты, и Украина уже в одном из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
После того как Трамп назвал альянс "бумажным тигром" и пообещал пересмотреть членство США в НАТО, в Европе начали откровенно говорить о запасных вариантах.
"Совершенно очевидно, что НАТО уже разваливается", - сказал один чиновник ЕС. Он добавил, что Европа должна срочно укрепить собственную оборону.
"Мы не можем ждать, пока она полностью умрет", - сказал чиновник.
Европейские чиновники все активнее говорят об укреплении альтернативных структур безопасности. В частности, внимание привлекают два формата:
"Я не утверждаю, что статья 5 не работает", - сказал министр обороны Финляндии Антти Хаккянен. "Она работает".
Но если ситуация изменится - альтернативы есть. По словам одного чиновника, в определенный момент к JEF может присоединиться и Канада.
Брюссель выделил странам-членам 150 миллиардов евро займов на оборону. Параллельно изучается статья 42.7 Договора ЕС - пункт о взаимной обороне. Новый план экономической безопасности должен появиться уже этим летом.
Тем временем союзники по НАТО не спешат воспринимать угрозы Трампа буквально.
Несмотря на резкую риторику, большинство аналитиков считают полный выход США из альянса маловероятным, но сам факт угроз уже меняет динамику внутри блока.
Напомним, Трамп также использовал остановку поставок как рычаг давления на Европу.
Американский президент угрожал ограничить военную помощь союзникам, которые отказываются поддерживать действия США против Ирана.
Вопрос выхода США из НАТО вновь обострился после того, как администрация Трампа объявила о возможном пересмотре членства.