Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

ЄС готує юридичний механізм для розблокування російських активів для України

Фото: Брюссель (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Європейська комісія шукає юридичний механізм для розблокування російських активів на користь України, стикаючись із побоюваннями Бельгії про можливі фінансові ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.

План Комісії щодо надання кредиту Україні

Європейська комісія пропонує правове рішення, щоб розвіяти сумніви Бельгії щодо використання 140 мільярдів євро російських заморожених активів як позики Україні.

У рамках підготовки саміту Європейської ради країни-члени ЄС мають узгодити цей крок, однак Бельгія побоюється, що за необхідності повернення коштів їй доведеться покривати витрати самостійно.

Юридичні нововведення та обхід вето

Наразі розробляється правова база, яка, на думку чиновників, дасть змогу уникнути ситуації, коли окрема країна ЄС, наприклад Угорщина чи Словаччина, зможе заблокувати продовження санкцій проти Москви.

Комісія має намір спертися на статтю 122 Договору ЄС, що дає змогу діяти "в дусі солідарності" між державами-членами, що дасть змогу ухвалити рішення кваліфікованою більшістю, позбавивши окремі країни права вето.

Вплив на санкційну політику

Юристи ЄС підтверджують, що гнучке тлумачення статті 122 виправдовує перегляд вимог щодо одностайності. Це може також зменшити частоту голосувань щодо продовження санкцій з кожних шести місяців до одного разу на три роки, що забезпечить стабільність і знизить ризики для фінансової підтримки України.

Ризик для бюджету України

Час відіграє вирішальну роль: відсутність угоди залишить Україну з обмеженим бюджетом для оборони до квітня.

В іншому разі витрати ляжуть на платників податків ЄС, а заморожені мільярди Росії залишаться недоступними.

Ключове питання - чи переконає нова юридична стратегія прем'єр-міністра Бельгії дозволити звільнення коштів з Euroclear у Брюсселі.

 

Нагадуємо, що Ватикан акцентує увагу на міжнародних зусиллях із припинення війни в Україні та наголошує на важливості участі європейських країн у розробці ефективного та довгострокового мирного рішення.

Зазначаємо, що Європейська комісія розглядає можливість занесення низки танкерів тіньового флоту в окремі санкційні списки на випадок, якщо 20-й пакет санкцій не буде ухвалено до настання нового року.

