ЄС готує власні переговори з Росією через розчарування діями Трампа, - FT

Позиція Брюсселя та підтримка Києва

За словами Антоніо Кошти, ЄС має потенціал для самостійних переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Європейські столиці розчаровані переговорами щодо припинення війни в Україні, які очолює президент США Дональд Трамп.

Він наголосив, що блок отримав підтримку президента України Володимира Зеленського для підготовки "позитивного внеску" в переговорний процес.

Наразі Кошта проводить консультації з лідерами всіх 27 країн ЄС, щоб визначити формат взаємодії з Росією. Головною метою є недопущення ситуації, за якої Європу змусять прийняти мирну угоду без її участі та згоди.

Перешкоди та відсутність консенсусу

Попри готовність Брюсселя, у ЄС визнають відсутність сигналів з боку Москви про бажання вести конструктивний діалог з представниками блоку.

Кошта зазначив, що наразі Росія не демонструє намірів брати участь у серйозних переговорах.

Всередині самого Євросоюзу також немає єдиної думки. Хоча деякі лідери підтримують створення каналу зв'язку з Кремлем, блок поки не визначився, хто саме має виступати від імені всіх європейців та якою має бути конкретна пропозиція Путіну.

Ситуація на дипломатичному фронті

Паралельно з ініціативами ЄС, Україна намагається відновити дипломатичний процес через США. Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Вашингтона для зустрічей зі спеціальними посланцями Дональда Трампа.

"Ми працюємо над тим, щоб це сприяло наближенню гідного миру та гарантуванню безпеки", - заявив Володимир Зеленський.

Водночас він підкреслив, що російська сторона досі не займає конструктивного підходу, а висунуті Путіним передумови, зокрема вивід українських військ з Донбасу, залишаються неприйнятними для Києва.