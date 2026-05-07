ЕС готовит собственные переговоры с Россией из-за разочарования действиями Трампа, - FT

22:20 07.05.2026 Чт
3 мин
Евросоюз хочет говорить с Путиным напрямую
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Европейского совета Антонио Кошта (Getty Images)

Европейский Союз рассматривает возможность налаживания прямого канала переговоров с Кремлем, чтобы избежать изоляции от мирного процесса, который сейчас возглавляют США.

Об этом заявил президент Европейского совета Антонио Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: У Путина выдвинули ультиматум для мирных переговоров с Украиной и США

Позиция Брюсселя и поддержка Киева

По словам Антонио Кошты, ЕС имеет потенциал для самостоятельных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Европейские столицы разочарованы переговорами о прекращении войны в Украине, которые возглавляет президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что блок получил поддержку президента Украины Владимира Зеленского для подготовки "положительного вклада" в переговорный процесс.

Сейчас Кошта проводит консультации с лидерами всех 27 стран ЕС, чтобы определить формат взаимодействия с Россией. Главной целью является недопущение ситуации, при которой Европу заставят принять мирное соглашение без ее участия и согласия.

Препятствия и отсутствие консенсуса

Несмотря на готовность Брюсселя, в ЕС признают отсутствие сигналов со стороны Москвы о желании вести конструктивный диалог с представителями блока.

Кошта отметил, что пока Россия не демонстрирует намерений участвовать в серьезных переговорах.

Внутри самого Евросоюза также нет единого мнения. Хотя некоторые лидеры поддерживают создание канала связи с Кремлем, блок пока не определился, кто именно должен выступать от имени всех европейцев и каким должно быть конкретное предложение Путину.

Ситуация на дипломатическом фронте

Параллельно с инициативами ЕС, Украина пытается восстановить дипломатический процесс через США. Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Вашингтон для встреч со специальными посланниками Дональда Трампа.

"Мы работаем над тем, чтобы это способствовало приближению достойного мира и обеспечению безопасности", - заявил Владимир Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что российская сторона до сих пор не занимает конструктивного подхода, а выдвинутые Путиным предпосылки, в частности вывод украинских войск с Донбасса, остаются неприемлемыми для Киева.

Переговоры с Кремлем

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в окружении российского диктатора Владимира Путина ищут "образ победы", чтобы представить россиянам любое мирное соглашение как успех на фоне экономического кризиса и усталости населения от войны.

Также мы писали, что помощник диктатора Юрий Ушаков выдвинул ультиматум для мирных переговоров с Украиной и США. Москва заявляет о "нецелесообразности" трехсторонних встреч, пока Киев не выведет войска с подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

В то же время в Офисе президента Украины отреагировали на эти заявления, отметив, что Кремль на самом деле не планирует прекращать боевые действия даже в случае получения контроля над Донбассом, а подобные ультиматумы лишь раскрывают настоящие захватнические планы РФ.

