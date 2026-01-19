ЄС готує відповідь на загрози торгових тарифів США

Посли країн ЄС у неділю домовилися про необхідність посилити дипломатичні зусилля, щоб переконати США відмовитися від планів запровадження мит.

Водночас у Брюсселі розпочали підготовку варіантів реакції на випадок, якщо тарифи буде запроваджено.

Йдеться про можливе підвищення мит з 1 лютого на країни ЄС - Данію, Швецію, Францію, Німеччину, Нідерланди, Фінляндію, а також Велику Британію та Норвегію.

Ці кроки американського президента розцінені європейськими державами як спроба тиску в контексті Гренландії.

Варіанти заходів у відповідь

На позачерговому саміті в Брюсселі лідери ЄС планують обговорити пакет тарифів на імпорт зі США обсягом близько 93 млрд євро, який може автоматично набути чинності 6 лютого.

Альтернативою розглядають рідко застосовуваний "Інструмент боротьби з примусом" (ACI), який дасть змогу обмежувати доступ до держзакупівель, інвестицій, банківської діяльності або торгівлі послугами, в яких США мають профіцит, включно з цифровим сектором.

За даними джерел, тарифний пакет викликає ширшу підтримку, ніж ACI, де думки лідерів поки що різняться.

Діалог і трансатлантичні ризики

Президент Європейської ради наголосив, що консультації продемонстрували готовність ЄС підтримувати Данію і Гренландію та захищатися від тиску.

Ці зусилля стануть однією з ключових тем Всесвітнього економічного форуму в Давосі, де Трамп виступить уперше за шість років.

Прем'єра Данії Метте Фредеріксен підтримали посли інших країн: "Європа не буде шантажувати".

У спільній заяві наголошується, що тарифні погрози підривають трансатлантичні відносини і можуть призвести до небезпечної низхідної спіралі, однак діалог залишається пріоритетом.