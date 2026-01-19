ЕС готовит ответ на угрозы торговых тарифов США

Европейский Союз активизирует подготовку мер реагирования на возможное введение США торговых пошлин против союзников. Дипломаты и лидеры ЕС работают над вариантами сдерживания давления и обсуждают комплекс ответных шагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агенства Reuters.
Послы стран ЕС в воскресенье договорились о необходимости усилить дипломатические усилия, чтобы убедить США отказаться от планов введения пошлин.
Одновременно в Брюсселе начали подготовку вариантов реакции на случай, если тарифы будут введены.
Речь идет о возможном повышении пошлин с 1 февраля на страны ЕС — Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды, Финляндию, а также Великобританию и Норвегию.
Эти шаги американского президента расценены европейскими государствами как попытка давления в контексте Гренландии.
На внеочередном саммите в Брюсселе лидеры ЕС планируют обсудить пакет тарифов на импорт из США объемом около 93 млрд евро, который может автоматически вступить в силу 6 февраля.
Альтернативой рассматривается редко применяемый "Инструмент борьбы с принуждением" (ACI), который позволит ограничивать доступ к госзакупкам, инвестициям, банковской деятельности или торговле услугами, в которых США имеют профицит, включая цифровой сектор.
По данным источников, тарифный пакет вызывает более широкую поддержку, чем ACI, где мнения лидеров пока разнятся.
Президент Европейского совета подчеркнул, что консультации продемонстрировали готовность ЕС поддерживать Данию и Гренландию и защищаться от давления.
Эти усилия станут одной из ключевых тем Всемирного экономического форума в Давосе, где Трамп выступит впервые за шесть лет.
Премьера Дании Метте Фредериксен поддержали послы остальных стран: "Европа не будет шантажироватьс».
В совместном заявлении отмечается, что тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и могут привести к опасной нисходящей спирали, однако диалог остается приоритетом.
Напоминаем, что страны Европейского Союза проводят подготовку к экстренным консультациям на уровне лидеров в ответ на резкие заявления США, касающиеся территориальной целостности, безопасности и торговых отношений союзников, чтобы выработать согласованную позицию и возможные меры реагирования.
