ЄС готує відповідь на загрози торгових тарифів США
Європейський Союз активізує підготовку заходів реагування на можливе запровадження США торгових мит проти союзників. Дипломати та лідери ЄС працюють над варіантами стримування тиску та обговорюють комплекс кроків у відповідь.
Посли країн ЄС у неділю домовилися про необхідність посилити дипломатичні зусилля, щоб переконати США відмовитися від планів запровадження мит.
Водночас у Брюсселі розпочали підготовку варіантів реакції на випадок, якщо тарифи буде запроваджено.
Йдеться про можливе підвищення мит з 1 лютого на країни ЄС - Данію, Швецію, Францію, Німеччину, Нідерланди, Фінляндію, а також Велику Британію та Норвегію.
Ці кроки американського президента розцінені європейськими державами як спроба тиску в контексті Гренландії.
Варіанти заходів у відповідь
На позачерговому саміті в Брюсселі лідери ЄС планують обговорити пакет тарифів на імпорт зі США обсягом близько 93 млрд євро, який може автоматично набути чинності 6 лютого.
Альтернативою розглядають рідко застосовуваний "Інструмент боротьби з примусом" (ACI), який дасть змогу обмежувати доступ до держзакупівель, інвестицій, банківської діяльності або торгівлі послугами, в яких США мають профіцит, включно з цифровим сектором.
За даними джерел, тарифний пакет викликає ширшу підтримку, ніж ACI, де думки лідерів поки що різняться.
Діалог і трансатлантичні ризики
Президент Європейської ради наголосив, що консультації продемонстрували готовність ЄС підтримувати Данію і Гренландію та захищатися від тиску.
Ці зусилля стануть однією з ключових тем Всесвітнього економічного форуму в Давосі, де Трамп виступить уперше за шість років.
Прем'єра Данії Метте Фредеріксен підтримали посли інших країн: "Європа не буде шантажувати".
У спільній заяві наголошується, що тарифні погрози підривають трансатлантичні відносини і можуть призвести до небезпечної низхідної спіралі, однак діалог залишається пріоритетом.
Нагадуємо, що країни Європейського Союзу проводять підготовку до екстрених консультацій на рівні лідерів у відповідь на різкі заяви США, що стосуються територіальної цілісності, безпеки та торговельних відносин союзників, щоб виробити узгоджену позицію та можливі заходи реагування.
