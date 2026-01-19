ua en ru
ЕС готовит ответ на угрозы торговых тарифов США

США, ЕС, Понедельник 19 января 2026 02:40
ЕС готовит ответ на угрозы торговых тарифов США Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Европейский Союз активизирует подготовку мер реагирования на возможное введение США торговых пошлин против союзников. Дипломаты и лидеры ЕС работают над вариантами сдерживания давления и обсуждают комплекс ответных шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агенства Reuters.

Послы стран ЕС в воскресенье договорились о необходимости усилить дипломатические усилия, чтобы убедить США отказаться от планов введения пошлин.

Одновременно в Брюсселе начали подготовку вариантов реакции на случай, если тарифы будут введены.

Речь идет о возможном повышении пошлин с 1 февраля на страны ЕС — Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды, Финляндию, а также Великобританию и Норвегию.

Эти шаги американского президента расценены европейскими государствами как попытка давления в контексте Гренландии.

Варианты ответных мер

На внеочередном саммите в Брюсселе лидеры ЕС планируют обсудить пакет тарифов на импорт из США объемом около 93 млрд евро, который может автоматически вступить в силу 6 февраля.

Альтернативой рассматривается редко применяемый "Инструмент борьбы с принуждением" (ACI), который позволит ограничивать доступ к госзакупкам, инвестициям, банковской деятельности или торговле услугами, в которых США имеют профицит, включая цифровой сектор.

По данным источников, тарифный пакет вызывает более широкую поддержку, чем ACI, где мнения лидеров пока разнятся.

Диалог и трансатлантические риски

Президент Европейского совета подчеркнул, что консультации продемонстрировали готовность ЕС поддерживать Данию и Гренландию и защищаться от давления.

Эти усилия станут одной из ключевых тем Всемирного экономического форума в Давосе, где Трамп выступит впервые за шесть лет.

Премьера Дании Метте Фредериксен поддержали послы остальных стран: "Европа не будет шантажироватьс».

В совместном заявлении отмечается, что тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и могут привести к опасной нисходящей спирали, однако диалог остается приоритетом.

Напоминаем, что страны Европейского Союза проводят подготовку к экстренным консультациям на уровне лидеров в ответ на резкие заявления США, касающиеся территориальной целостности, безопасности и торговых отношений союзников, чтобы выработать согласованную позицию и возможные меры реагирования.

