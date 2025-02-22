ЄС готує для України пакет військової допомоги на 20 мільярдів євро, - Bloomberg

Обізнане з цим питанням джерело розповіло західним ЗМІ, що ЄС намагається погодити таку допомогу для української сторони на тлі зусиль президента США Дональда Трампа по досягненню швидкого мирного врегулювання з Росією.

За даними Bloomberg, ініціатива буде спрямована:

на доставку артилерійських боєприпасів,

систем протиповітряної оборони,

ударних ракет високої точності,

безпілотників,

та іншої зброї.

Крім того, зазначається, що пакет підтримки з боку Євросоюзу має на меті зміцнити українські військові бригади.

Коли в ЄС можуть погодити новий пакет допомоги Україні

"Блок прагне погодити принципову ініціативу, яка відкрита для внесків у натуральній та готівковій формі від держав-членів і союзників-однодумців, на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня, згідно з планами людей, які говорили на умовах анонімності", - йдеться в публікації Bloomberg.

Як передає західне видання, тоді лідери Євросоюзу мають узгодити питання щодо вартості та підписати пакет.

Разом з тим є ризик того, що заплановані терміни можуть зрушитися, оскільки Угорщина озвучувала припущення, що виступить проти будь-якої нової військової допомоги Україні. Крім того, на часовий проміжок впливає фактор виборів у Німеччині, які мають відбутися цієї неділі.

Також Bloomberg пише, що ЄС поспішає із планами підтримки України та надання Києву гарантій безпеки в разі можливої мирної угоди з РФ та збільшення власних витрат на оборону відтоді, як Вашингтон взявся за переговори з Москвою.

Новий пакет оборонної допомоги від ЄС

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомляло про підготовку великого пакета військової допомоги від ЄС для України на загальну вартість щонайменше 6 мільярдів євро.

Але вона може збільшитися і до 10 мільярдів євро, якщо країни Євросоюзу знайдуть більше озброєння у своїх запасах. До пакета, за даними ЗМІ, можуть увійти понад 1,5 млн артилерійських снарядів, а також системи ППО.

Вже 21 лютого єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Євросоюзу, і він стане "потужним сигналом" для українців про підтримку Європи.