ЕС готовит для Украины пакет военной помощи на 20 миллиардов евро, - Bloomberg

Осведомленный с этим вопросом источник рассказал западным СМИ, что ЕС пытается согласовать такую помощь для украинской стороны на фоне усилий президента США Дональда Трампа по достижению быстрого мирного урегулирования с Россией.

По данным Bloomberg, инициатива будет направлена:

на доставку артиллерийских боеприпасов,

систем противовоздушной обороны,

ударных ракет высокой точности,

беспилотников,

и другого оружия.

Кроме того, отмечается, что пакет поддержки со стороны Евросоюза имеет целью укрепить украинские военные бригады.

Когда в ЕС могут согласовать новый пакет помощи Украине

"Блок стремится согласовать принципиальную инициативу, которая открыта для взносов в натуральной и наличной форме от государств-членов и союзников-единомышленников, на встрече министров иностранных дел на следующей неделе, согласно планам людей, которые говорили на условиях анонимности", - говорится в публикации Bloomberg.

Как передает западное издание, тогда лидеры Евросоюза должны согласовать вопрос о стоимости и подписать пакет.

Вместе с тем есть риск того, что запланированные сроки могут сдвинуться, поскольку Венгрия озвучивала предположение, что выступит против любой новой военной помощи Украине. Кроме того, на временной промежуток влияет фактор выборов в Германии, которые должны состояться в это воскресенье.

Также Bloomberg пишет, что ЕС спешит с планами поддержки Украины и предоставления Киеву гарантий безопасности в случае возможного мирного соглашения с РФ и увеличения собственных расходов на оборону с тех пор, как Вашингтон взялся за переговоры с Москвой.

Новый пакет оборонной помощи от ЕС

Напомним, ранее издание Politico сообщало о подготовке большого пакета военной помощи от ЕС для Украины на общую стоимость не менее 6 миллиардов евро.

Но она может увеличиться и до 10 миллиардов евро, если страны Евросоюза найдут больше вооружения в своих запасах. В пакет, по данным СМИ, могут войти более 1,5 млн артиллерийских снарядов, а также системы ПВО.

Уже 21 февраля еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи от Евросоюза, и он станет "мощным сигналом" для украинцев о поддержке Европы.