ЄС готує удар по гаманцю Кремля: все залежить від Путіна і перемовин у Стамбулі

За словами Барро, лідери "коаліції рішучих" після поїздки до Києва минулими вихідними закликали Єврокомісію розробити нові "масштабні" санкції проти Росії, якщо Москва не погодиться на припинення вогню.

Міністр додав, що, хоча ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти РФ, втім вже розпочата робота і над ще жорсткішими заходами.

"Ми готуємо додаткові санкції, що стосуватимуться енергетичного й фінансового секторів. Цими вихідними ми попросили Єврокомісію підготувати нові, більш серйозні санкції, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна перейти до логіки миру", - заявив Барро.

Переговори у Туреччині і позиція Путіна

Разом з тим європейські країни закликають до припинення вогню перед початком будь-яких переговорів, попереджаючи про можливі скоординовані санкції з боку США та ЄС. Проте дипломати кажуть, що тепер усе залежатиме від того, чи відбудуться переговори між Росією та Україною в четвер у Туреччині і до яких результатів вони призведуть.

"Ми підтримуємо ідею контакту між президентами Зеленським і Путіним. Путін запропонував прямий діалог, Зеленський погодився - отже, Путін має дотриматись своєї частини домовленості й приїхати до Стамбула у четвер", - сказав Барро.

При цьому він додав, що для серйозних переговорів необхідне припинення вогню, оскільки вести діалог на тлі авіаударів і атак дронами неможливо.

"Ми готуємо потужні та масштабні санкції, якщо він (Путін - ред.) не погодиться на припинення вогню", - наголосив міністр.

Також він повідомив, що можливі європейські санкції координуються з американським законопроєктом про санкції, який готують сенатори. Документ передбачає мита в розмірі 500% на імпорт російської нафти в треті країни.