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ЄС готує санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет, - Bloomberg

Фото: ЄС запровадить санкції проти дюжини іранців та іранських компаній (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз готується до ухвалення пакету санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет. Блок має намір схвалити цей крок на той час, коли лідери ЄС зберуться на саміт у Брюсселі наприкінці цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Перший набір заходів торкнеться близько дюжини осіб та організацій, включаючи інжинірингові, металургійні та авіаційні компанії, повідомили джерела агентства.

Обмеження ЄС стануть першою відповіддю на постачання ракет і зараз розглядаються додаткові списки.

Санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів і плани можуть змінитися до того, як це станеться.

Постачання іранських ракет Росії

За оцінками США та Європи, Іран поставив балістичні ракети до Росії минулого місяця. Це викликало санкції з боку США, Німеччини, Франції та Великобританії. Іран також надав Москві сотні ударних безпілотників та іншої зброї під час 2,5-річної війни Росії проти України, але передача балістичних ракет свідчить про глибшу участь у конфлікті.

Британська розвідка повідомляла, що Москва отримала ракети Fath-360, які можуть вражати цілі у радіусі 120 кілометрів. За допомогою такого озброєння Росія зможе атакувати військові та цивільні цілі поблизу лінії фронту. При цьому ракети власного виробництва ворог зможе використовувати для далекого радіусу.

 

Збройні сили України минулого тижня заявили, що атакували на Росії склад зброї, зокрема схованку з іранськими ракетами. Удару було завдано по складу неподалік міста Котлубань у Волгоградській області, приблизно за 600 кілометрів від кордону з Україною.

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