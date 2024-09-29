З'явився супутниковий знімок арсеналу "Котлубань", який атакувала Україна

У ніч проти 29 вересня у Волгоградській області Росії атакували арсенал "Котлубань". Нещодавно в мережі з'явився супутниковий знімок військового об'єкта після ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Радіо Свобода".

Однак по території самого арсеналу влучань, імовірно, не було.

"Як видно на супутниковому знімку за 29 вересня, поряд із арсеналом Головного ракетно-артилерійського управління після удару українських дронів виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Що заявили у Генштабі

Генеральний штаб ЗСУ сьогодні вдень підтвердив нічну атаку . За їхньою інформацією, напередодні удару в арсенал прибув ешелон з іранськими ракетами.

У Генштабі повідомили, що арсенал "Котлубань" мав щільне покриття засобами РЕБ та ППО, проте Сили оборони України все одно успішно виконали завдання. За твердженням Генштабу ЗСУ, на території військового об'єкту була пожежа та детонація боєприпасів.

РБК-Україна з посиланням на джерела в українській розвідці повідомляло, що арсенал атакували вночі в неділю близько 2:30. Для ударів було використано 120 дронів українського виробництва, а відстань до цілі складала понад 600 км.

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