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Британська розвідка назвала, у чому небезпека іранських ракет, переданих Росії

Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 13:59
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Британська розвідка назвала, у чому небезпека іранських ракет, переданих Росії Фото: Іран поставив Росії ракети Fath-360 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Іран поставив Росії балістичні ракети ближньої дії Fath-360. Вони небезпечні для прифронтових міст Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, вперше публічно представлена у 2020 році іранська Fath-360 (також відома як BM-120) може доставляти 150-кілограмову боєголовку на відстань 120 км із заявленою точністю менше ніж 30 метрів. Вона може бути розгорнута на різних дорожньо-мобільних пускових установках, включаючи ту, що здатна запускати до шести ракет.

За даними британської розвідки, до сьогодні іранська військова допомога Росії у війні проти України включала постачання сотень дронів-камікадзе, артилерійських боєприпасів та велику підтримку виробництва російських безпілотників. Постачання балістичних ракет є подальшим поглибленням військових відносин Ірану та Росії.

"Постачання іранських балістичних ракет доповнять і зміцнять здатність Росії завдавати точкових ударів по українських військових об'єктах або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту, а також дозволять Росії зберегти більшу частину своїх можливостей далекого радіусу дії для використання за цілями, розташованими в глибині України", - зазначають у Міноборони Британії.

Іранські ракети

Нагадаємо, Іран передав Росії балістичні ракети малого радіусу дії.

Постачання ракет підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що Росія, ймовірно, використовує іранські балістичні ракети протягом кількох тижнів.

США вже запровадили санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет Росії. ЄС також готує санкції проти Ірану.

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