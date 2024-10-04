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ЕС готовит санкции против Ирана за поставку России баллистических ракет, - Bloomberg

Фото: ЕС введет санкции против дюжины иранцев и иранских компаний (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз готовится к принятию пакета санкций против Ирана за поставку России баллистических ракет. Блок намерен одобрить этот шаг к тому времени, когда лидеры ЕС соберутся на саммит в Брюсселе в конце этого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Первый набор мер затронет около дюжины лиц и организаций, включая инжиниринговые, металлургические и авиационные компании, сообщили источники агентства.

Ограничения ЕС станут первым ответом на поставку ракет, и в настоящее время рассматриваются дополнительные списки.

Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов, и планы могут измениться до того, как это произойдет.

Поставка иранских ракет России

По оценкам США и Европы, Иран поставил баллистические ракеты в Россию в прошлом месяце. Это вызвало санкции со стороны США, Германии, Франции и Великобритании. Иран также предоставил Москве сотни ударных беспилотников и другого оружия во время 2,5-летней войны России против Украины, но передача баллистических ракет свидетельствует о более глубоком участии в конфликте.

Британская разведка сообщала, что Москва получила ракеты Fath-360, которые могут поражать цели в радиусе 120 километров. При помощи такого вооружения Россия сможет атаковать военные и гражданские цели вблизи линии фронта. При этом ракеты собственного производства враг сможет использовать для более дальнего радиуса.

 

Вооруженные силы Украины на прошлой неделе заявили, что атаковали на России склад оружия, в том числе тайник с иранскими ракетами. Удар был нанесен по складу недалеко от города Котлубань в Волгоградской области, примерно в 600 километрах от границы с Украиной.

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