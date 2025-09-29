UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

ЄС готує рішення щодо активів РФ, головна мета - ізолювати Орбана, - Politico

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Лідери ЄС на саміті у Копенгагені обговорять, як обійти Угорщину в рішенні щодо заморожених російських активів, адже Будапешт блокує їх конфіскацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання нагадує, як Єврокомісія вирішила вчинити з активами РФ - надати Україні так званий "репараційний кредит", адже Київ наступного року зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі близько 23 мільярдів доларів

Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявляла про суму репараційної позики Україні в розмірі 140 мільярдів євро. Гроші будуть взяті з російських активів, заморожених ЄС з початку повномасштабної війни в Україні.

Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стоїть на заваді плану ЄС щодо конфіскації активів. Але Єврокомісія вважає, що знайшла законний спосіб обійти Угорщину в процесі прийняття рішень.

Лідери обговорять план у середу, а потім сподіваються прийняти офіційне рішення на другому саміті наприкінці жовтня.

"Мета (в Копенгагені - ред.) - зібрати достатню підтримку інших країн, щоб ізолювати Орбана", - сказав Politico дипломат ЄС. 

Угорщина блокує рішення ЄС

Нагадаємо, Угорщина намагається оскаржити у суді рішення ЄС про використання доходів від заморожених активів Росії для фінансування допомоги Україні.

Ще повідомлялось, що Європейська комісія запропонувала схвалювати нові санкції проти Росії шляхом простої більшості країн-учасниць ЄС в обхід Угорщини.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзРосійська ФедераціяУгорщина