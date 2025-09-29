ЄС готує рішення щодо активів РФ, головна мета - ізолювати Орбана, - Politico

Видання нагадує, як Єврокомісія вирішила вчинити з активами РФ - надати Україні так званий "репараційний кредит", адже Київ наступного року зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі близько 23 мільярдів доларів

Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявляла про суму репараційної позики Україні в розмірі 140 мільярдів євро. Гроші будуть взяті з російських активів, заморожених ЄС з початку повномасштабної війни в Україні.

Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стоїть на заваді плану ЄС щодо конфіскації активів. Але Єврокомісія вважає, що знайшла законний спосіб обійти Угорщину в процесі прийняття рішень.

Лідери обговорять план у середу, а потім сподіваються прийняти офіційне рішення на другому саміті наприкінці жовтня.

"Мета (в Копенгагені - ред.) - зібрати достатню підтримку інших країн, щоб ізолювати Орбана", - сказав Politico дипломат ЄС.