ЕС готовит решение по активам РФ, главная цель - изолировать Орбана, - Politico

Издание напоминает, как Еврокомиссия решила поступить с активами РФ - предоставить Украине так называемый "репарационный кредит", ведь Киев в следующем году столкнется с дефицитом бюджета в размере около 23 миллиардов долларов

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявляла о сумме репарационного займа Украине в размере 140 миллиардов евро. Деньги будут взяты из российских активов, замороженных ЕС с начала полномасштабной войны в Украине.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стоит на пути плана ЕС по конфискации активов. Но Еврокомиссия считает, что нашла законный способ обойти Венгрию в процессе принятия решений.

Лидеры обсудят план в среду, а затем надеются принять официальное решение на втором саммите в конце октября.

"Цель (в Копенгагене, - Ред.) - собрать достаточную поддержку других стран, чтобы изолировать Орбана", - сказал Politico дипломат ЕС.

Саммит в Копенгагене - это еще один шаг в новом разделе ЕС. Но что не изменилось, так это то, как блок все еще борется за превосходство и как его возможности кажутся ограниченными.

"Я не думаю, что есть какой-то интерес в том, чтобы противостоять Владимиру Путину, вступая в любую вооруженную войну для защиты "социалистических европейцев", - сказал Макс Бергманн, директор программы "Европа, Россия и Евразия" в аналитическом центре "Центр стратегических и международных исследований" в Вашингтоне.