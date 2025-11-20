ЄС готує новий удар по "тіньовому флоту" Росії: Bloomberg розповів деталі

Європейський Союз розглядає нові обмежувальні заходи проти тих, хто забезпечує роботу так званого "тіньового флоту" російських танкерів. Мета цих дій - подальше обмеження доходів Москви, які вона використовує для фінансування війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Міністри закордонних справ країн ЄС, які зібралися у Брюсселі у четвер, планують посилити тиск на країни, що реєструють ці судна ("держави прапора"), а також обговорити нові механізми контролю.
За словами джерел, знайомих із планами, нові заходи можуть стати частиною ювілейного, 20-го пакету санкцій ЄС.
Глава європейської дипломатії Кая Каллас перед початком зустрічі наголосила на важливості цього питання.
"Ми обговоримо, що ще ми можемо зробити з "тіньовим флотом", оскільки це справді впливає на доходи Росії для фінансування цієї війни", - заявила вона.
Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, країни-члени пропонують різні підходи. Польща виступає за нові правила та координацію, зокрема щодо складного питання про те, чи мають органи влади повноваження підніматися на борт таких суден. Варшава також пропонує залучати до відповідальності портові та прибережні держави.
Тим часом Данія запропонувала створити "більш ефективний" чорний список тіньового флоту, який би оновлювався автоматично, а не чекав ухвалення кожного нового пакета санкцій.
У ЄС зазначають, що дипломатична робота з країнами, які надають свої прапори російським танкерам, вже була "значною мірою успішною", змусивши багато з них зняти судна з реєстрації.
Росія продовжує нарощувати свій "тіньовий флот" для експорту енергоносіїв в обхід санкцій: за підрахунками, до нього вже належить кожен шостий танкер у світі (близько 17% глобального ринку). Переважно це списані судна, що вичерпали свій термін експлуатації та ховаються під прапорами нейтральних країн.
Однак загроза не обмежується лише екологічними ризиками чи нелегальним продажем нафти. Зокрема, ці танкери стали інструментом гібридної війни, використовуючись Кремлем як платформи для атак та шпигунства в європейських водах.