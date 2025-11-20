RU

ЕС готовит новый удар по "теневому флоту" России: Bloomberg рассказал детали

Фото: высокий представитель ЕС Кая Каллас (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Европейский Союз рассматривает новые ограничительные меры против тех, кто обеспечивает работу так называемого "теневого флота" российских танкеров. Цель этих действий - дальнейшее ограничение доходов Москвы, которые она использует для финансирования войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министры иностранных дел стран ЕС, собравшиеся в Брюсселе в четверг, планируют усилить давление на страны, регистрирующие эти суда ("государства флага"), а также обсудить новые механизмы контроля.

По словам источников, знакомых с планами, новые меры могут стать частью юбилейного, 20-го пакета санкций ЕС.

Борьба с обходом санкций

Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом встречи подчеркнула важность этого вопроса.

"Мы обсудим, что еще мы можем сделать с "теневым флотом", поскольку это действительно влияет на доходы России для финансирования этой войны", - заявила она.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, страны-члены предлагают различные подходы. Польша выступает за новые правила и координацию, в частности по сложному вопросу о том, имеют ли органы власти полномочия подниматься на борт таких судов. Варшава также предлагает привлекать к ответственности портовые и прибрежные государства.

Между тем Дания предложила создать "более эффективный" черный список теневого флота, который бы обновлялся автоматически, а не ждал принятия каждого нового пакета санкций.

В ЕС отмечают, что дипломатическая работа со странами, которые предоставляют свои флаги российским танкерам, уже была "в значительной степени успешной", заставив многие из них снять суда с регистрации.

"Теневой флот" РФ

Россия продолжает наращивать свой "теневой флот" для экспорта энергоносителей в обход санкций: по подсчетам, к нему уже принадлежит каждый шестой танкер в мире (около 17% глобального рынка). В основном это списанные суда, исчерпавшие свой срок эксплуатации и скрывающиеся под флагами нейтральных стран.

Однако угроза не ограничивается только экологическими рисками или нелегальной продажей нефти. В частности, эти танкеры стали инструментом гибридной войны, используясь Кремлем как платформы для атак и шпионажа в европейских водах.

