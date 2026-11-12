ЄС готує нові санкції проти енергетики і тіньового флоту РФ, - Bloomberg

В Євросоюзі продовжується робота над новими санкціями проти Росії. Вони будть спрямовані на енергетику, банківський сектор і тіньовий флот країни-агресорки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Європейський Союз планує схвалити понад сто нових санкцій проти Росії.
Під обмеження потраплять:
Про це Bloomberg розповіли анонімні джерела, обізнані із ситуацією.
Нові санкції стануть відповіддю на збільшення кількості так званих гібридних атак, пов’язаних із РФ. До прикладу, це кібератаки, підпали і невдали атаки дрона на аеропорт у Німеччині.
За словами джерел, міністри закордонних справ країн ЄС мають схвалити ці санкції під час зустрічі 16 листопада у Брюсселі.
Водночас Євросоюз готує 22-й пакет санкцій проти Росії. Його можуть ухвалити під час наступної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у грудні, кажуть джерела.
Раніше РБК-Україна писало, що Європейська комісія готує новий пакет антиросійських санкцій та фінансову допомогу для України на 2027 рік.
Паралельно формується детальна пропозиція щодо забезпечення фінансових потреб України на 2027 рік.
Крім того, посли ЄС узгодили новий пакет санкцій проти РФ, до якого увійшли 145 фізичних та юридичних осіб. Обмеження охоплюють російські банки, судна "тіньового флоту", а також причетних до кібератак і поширення дезінформації.
Також стало відомо, що Україна закликала країни G7 посилити її протиповітряну оборону, надати додаткову енергетичну допомогу і запровадити жорсткіші санкції проти Росії.