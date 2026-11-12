ЄС готує нові санкції проти енергетики і тіньового флоту РФ, - Bloomberg

ЄС готує нові санкції

Європейський Союз планує схвалити понад сто нових санкцій проти Росії.

Під обмеження потраплять:

банки,

енергетичні компанії,

танкери, які незаконно перевозять російську нафту.

Про це Bloomberg розповіли анонімні джерела, обізнані із ситуацією.

Нові санкції стануть відповіддю на збільшення кількості так званих гібридних атак, пов’язаних із РФ. До прикладу, це кібератаки, підпали і невдали атаки дрона на аеропорт у Німеччині.

За словами джерел, міністри закордонних справ країн ЄС мають схвалити ці санкції під час зустрічі 16 листопада у Брюсселі.

Водночас Євросоюз готує 22-й пакет санкцій проти Росії. Його можуть ухвалити під час наступної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у грудні, кажуть джерела.