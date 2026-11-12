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ЕС готовит новые санкции против энергетики и теневого флота РФ, - Bloomberg

22:47 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: ЕС готовит новые санкции против России (Getty Images)

В Евросоюзе продолжается работа над новыми санкциями против России. Они будут направлены на энергетику, банковский сектор и теневой флот страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

ЕС готовит новые санкции

Европейский Союз планирует одобрить более ста новых санкций против России.

Под ограничения попадут:

  • банки,
  • энергетические компании,
  • танкеры, незаконно перевозящие российскую нефть.

Об этом Bloomberg рассказали анонимные источники, знающие ситуацию.

Новые санкции ответят на увеличение количества так называемых гибридных атак, связанных с РФ. К примеру, это кибератаки, поджоги и неудачные атаки дрона на аэропорт в Германии.

По словам источников, министры иностранных дел стран ЕС должны одобрить эти санкции в ходе встречи 16 ноября в Брюсселе.

В то же время Евросоюз готовит 22-й пакет санкций против России. Его могут принять на следующей встрече министров иностранных дел ЕС в декабре, говорят источники.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейская комиссия готовит новый пакет антироссийских санкций и финансовую помощь Украине на 2027 год.

Параллельно формируется подробное предложение по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2027 год.

Кроме того, послы ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ, в который вошли 145 физических и юридических лиц. Ограничения охватывают российские банки, суда "теневого флота", а также причастные к кибератакам и распространение дезинформации.

Также стало известно, что Украина призвала страны G7 усилить ее противовоздушную оборону, предоставить дополнительную энергетическую помощь и ввести более жесткие санкции против России.

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