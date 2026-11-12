ЕС готовит новые санкции против энергетики и теневого флота РФ, - Bloomberg

В Евросоюзе продолжается работа над новыми санкциями против России. Они будут направлены на энергетику, банковский сектор и теневой флот страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Европейский Союз планирует одобрить более ста новых санкций против России.
Под ограничения попадут:
Об этом Bloomberg рассказали анонимные источники, знающие ситуацию.
Новые санкции ответят на увеличение количества так называемых гибридных атак, связанных с РФ. К примеру, это кибератаки, поджоги и неудачные атаки дрона на аэропорт в Германии.
По словам источников, министры иностранных дел стран ЕС должны одобрить эти санкции в ходе встречи 16 ноября в Брюсселе.
В то же время Евросоюз готовит 22-й пакет санкций против России. Его могут принять на следующей встрече министров иностранных дел ЕС в декабре, говорят источники.
Ранее РБК-Украина писало, что Европейская комиссия готовит новый пакет антироссийских санкций и финансовую помощь Украине на 2027 год.
Параллельно формируется подробное предложение по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2027 год.
Кроме того, послы ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ, в который вошли 145 физических и юридических лиц. Ограничения охватывают российские банки, суда "теневого флота", а также причастные к кибератакам и распространение дезинформации.
Также стало известно, что Украина призвала страны G7 усилить ее противовоздушную оборону, предоставить дополнительную энергетическую помощь и ввести более жесткие санкции против России.