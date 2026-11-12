ЕС готовит новые санкции против энергетики и теневого флота РФ, - Bloomberg

ЕС готовит новые санкции

Европейский Союз планирует одобрить более ста новых санкций против России.

Под ограничения попадут:

банки,

энергетические компании,

танкеры, незаконно перевозящие российскую нефть.

Об этом Bloomberg рассказали анонимные источники, знающие ситуацию.

Новые санкции ответят на увеличение количества так называемых гибридных атак, связанных с РФ. К примеру, это кибератаки, поджоги и неудачные атаки дрона на аэропорт в Германии.

По словам источников, министры иностранных дел стран ЕС должны одобрить эти санкции в ходе встречи 16 ноября в Брюсселе.

В то же время Евросоюз готовит 22-й пакет санкций против России. Его могут принять на следующей встрече министров иностранных дел ЕС в декабре, говорят источники.