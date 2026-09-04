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ЄС готує нові обмеження для росіян і "тіньового флоту" РФ, - Bloomberg

02:25 04.09.2026 Пт
2 хв
В яких ще аспектах Європа хоче посилити санкції проти Кремля?
aimg Пилип Бойко
Фото: жінка з паспортом РФ в руці (GettyImages)

ЄС готує нові заходи у відповідь на дії Росії на території країн блоку. Представники держав-членів найближчими тижнями обговорять можливі обмеження, які можуть торкнутися як поїздок громадян РФ, так і роботи російського дипломатичного корпусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел агенції, знайомих із перебігом закритих переговорів, представники країн ЄС зустрінуться найближчими тижнями, щоб обговорити можливі пропозиції.

Серед можливих кроків - посилення обмежень на видачу туристичних віз громадянам Росії. Також країни ЄС можуть обмежити пересування російських дипломатів територією блоку.

Ще один напрям - розширення санкцій проти суден так званого "тіньового флоту". Йдеться про танкери, які використовуються для перевезення російської нафти в обхід запроваджених Заходом обмежень.

За даними джерел Bloomberg, конкретні пропозиції ще перебувають на стадії обговорення.

У ЄС говорять про новий рівень гібридних атак

Інцидент із безпілотником у Лейпцигу став приводом для нових попереджень європейських лідерів про посилення російської гібридної активності.

Останнім часом Москву також пов'язували з вибухом на залізниці та на заводі в Польщі та ймовірною змовою з метою саботажу італійського заводу.

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін у четвер заявив, що Росія "стає дедалі більш безрозсудно" на території ЄС.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн напередодні також закликала європейські країни враховувати нову реальність.

"Європейці зіткнулися з гіркою правдою, що це нова норма", - заявила вона журналістам.

Контекст матеріалу

Раніше ми писали, що Німеччина вже здійснила кроки у відповідь на спробу диверсії у Лепцигу. Федеральний уряд вирішив закрити російське генеральне консульство в Бонні, скасувати угоду про будівництво культурного центру в Берліні, посилити обмеження для громадян із РФ, тиснути на тіньовий флот та ініціювати загальноєвропейські санкції.

Також у ФРН пообіцяли, що Україна отримає ракети та тисячі дронів для стримування РФ.

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