ЄС готує нові обмеження для росіян і "тіньового флоту" РФ, - Bloomberg

За словами джерел агенції, знайомих із перебігом закритих переговорів, представники країн ЄС зустрінуться найближчими тижнями, щоб обговорити можливі пропозиції.

Серед можливих кроків - посилення обмежень на видачу туристичних віз громадянам Росії. Також країни ЄС можуть обмежити пересування російських дипломатів територією блоку.

Ще один напрям - розширення санкцій проти суден так званого "тіньового флоту". Йдеться про танкери, які використовуються для перевезення російської нафти в обхід запроваджених Заходом обмежень.

За даними джерел Bloomberg, конкретні пропозиції ще перебувають на стадії обговорення.

У ЄС говорять про новий рівень гібридних атак

Інцидент із безпілотником у Лейпцигу став приводом для нових попереджень європейських лідерів про посилення російської гібридної активності.

Останнім часом Москву також пов'язували з вибухом на залізниці та на заводі в Польщі та ймовірною змовою з метою саботажу італійського заводу.

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін у четвер заявив, що Росія "стає дедалі більш безрозсудно" на території ЄС.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн напередодні також закликала європейські країни враховувати нову реальність.

"Європейці зіткнулися з гіркою правдою, що це нова норма", - заявила вона журналістам.