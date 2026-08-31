У Польщі вночі спалахнула пожежа на заводі виробника дронів для України
У Польщі вночі спалахнула пожежа на заводі, який випускає дрони для української та польської армій. Камери зафіксували людину в балаклаві, що пробралась на територію підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
Що сталося на заводі WB Electronics
Пожежа почалася в ніч на 31 серпня в польському місті Скаржисько-Каменна, на заводі компанії WB Electronics. Загорання зафіксували близько 00:23.
Одночасно оператор охоронної компанії повідомив поліцію, що на території підприємства спрацював датчик системи захисту від злому.
У районному управлінні Державної пожежної служби розповіли, що пожежа була невеликою.
У поліції додали, що на момент загоряння завод не працював, тому ніхто не постраждав.
Поблизу підприємства згодом знайшли рюкзак і толстовку, які могли належати людині, причетній до пожежі.
За неофіційною інформацією, камери відеоспостереження зафіксували невстановлену особу в балаклаві, яка потрапила на територію заводу через паркан.
>Співробітники ABW працюють над тим, щоб точно встановити, чи можемо ми говорити про акт диверсії", - заявив речник координатора спецслужб Яцек Добжинський.
Що відомо про WB Electronics
WB Electronics - найбільша приватна оборонна компанія Польщі. Підприємство випускає, зокрема, дрони FlyEye та Warmate, якими користуються українські військові.
На заводі в Скаржисько-Каменній виробляють композитні конструкції та системи керування для безпілотників.
Нагадаємо, 13 серпня на заводі боєприпасів поблизу Рима, який належить компанії KNDS Ammo Italy та співпрацює з Україною, пролунав вибух і сталася пожежа.
Займання відбулося в цеху пресування пороху, потерпілих тоді не було.
Тим часом голова Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський розповідав про перебудову українського оборонно-промислового комплексу за роки повномасштабної війни.
За його словами, потужності приватних виробників уже перевищують обсяги державного замовлення, а механізму контрольованого експорту зброї Україна досі не запустила.