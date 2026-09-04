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ЕС готовит новые ограничения для россиян и "теневого флота" РФ, - Bloomberg

02:25 04.09.2026 Пт
2 мин
В каких еще аспектах Европа хочет усилить санкции против Кремля?
aimg Филипп Бойко
Фото: женщина с паспортом РФ в руке (GettyImages)

ЕС готовит новые ответные меры на действия России на территории стран блока. Представители государств-членов в ближайшие недели обсудят возможные ограничения, которые могут затронуть как поездки граждан РФ, так и работы российского дипломатического корпуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников агентства, знакомых с ходом закрытых переговоров, представители стран ЕС встретятся в ближайшие недели, чтобы обсудить возможные предложения.

Среди возможных шагов – усиление ограничений на выдачу туристических виз гражданам России. Также страны ЕС могут ограничить передвижение российских дипломатов по территории блока.

Еще одно направление – расширение санкций против судов так называемого "теневого флота". Речь идет о танкерах, которые используются для перевозки российской нефти в обход введенных Западом ограничений.

По данным источников Bloomberg, конкретные предложения еще находятся в стадии обсуждения.

В ЕС говорят о новом уровне гибридных атак

Инцидент с беспилотником в Лейпциге послужил поводом для новых предупреждений европейских лидеров об усилении российской гибридной активности.

В последнее время Москву также связывали со взрывом на железной дороге и на заводе в Польше и вероятным сговором с целью саботажа итальянского завода.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин в четверг заявил, что Россия "становится все безрассуднее" на территории ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен накануне призвала европейские страны учитывать новую реальность.

"Европейцы столкнулись с горькой правдой, что это новая норма", – заявила она журналистам.

Контекст материала

Ранее мы писали, что Германия уже предприняла ответные шаги на попытку диверсии в Лепциге. Федеральное правительство решило закрыть российское генеральное консульство в Бонне, отменить соглашение о строительстве культурного центра в Берлине, усилить ограничения для граждан из РФ, давить на теневой флот и инициировать общеевропейские санкции.

Также в ФРГ пообещали, что Украина получит ракеты и тысячи дронов для сдерживания РФ.

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