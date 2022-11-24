UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії, - президент Єврокомісії

Фото: ЄС готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз готує дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. За словами президента Європарламенту Урсули фон дер Ляєн, робота йде повним ходом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вдарити Росію в найболючіше місце, щоб ще більше притупити її здатність вести війну проти України, і я можу оголосити сьогодні, що ми працюємо на повній швидкості над 9-м пакетом санкцій", - заявила Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Фінляндії.

Президент Європарламенту додала, що, на її думку, вже незабаром вдасться затвердити глобальне обмеження цін на російську нафту з G7 та іншими основними партнерами.

"Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе Путіна (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) та його незаконну і варварську війну", - сказала вона.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європарламент проголосував за резолюцію про оголошення Росії державою-спонсором тероризму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСанкції проти РосіїВійна в Україні