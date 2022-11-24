ЕС готовит девятый пакет санкций против России, - президент Еврокомиссии

Европейский союз готовит девятый пакет санкций против Российской Федерации. По словам президента Европарламента Урсулы фон дер Ляен, работа идет полным ходом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Мы упорно работаем над тем, чтобы ударить Россию в самое болезненное место, чтобы еще больше притупить ее способность вести войну против Украины, и я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над 9-м пакетом санкций", - заявила Урсула фон дер Ляен во время визита в Финляндию.
Президент Европарламента добавила, что, по ее мнению, уже скоро удастся утвердить глобальное ограничение цен на российскую нефть с G7 и другими основными партнерами.
"Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина (Владимир Путин, президент России, – ред.) и его незаконную и варварскую войну", - сказала она.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.