RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС готовит девятый пакет санкций против России, - президент Еврокомиссии

Фото: ЕС готовит девятый пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз готовит девятый пакет санкций против Российской Федерации. По словам президента Европарламента Урсулы фон дер Ляен, работа идет полным ходом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы ударить Россию в самое болезненное место, чтобы еще больше притупить ее способность вести войну против Украины, и я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над 9-м пакетом санкций", - заявила Урсула фон дер Ляен во время визита в Финляндию.

Президент Европарламента добавила, что, по ее мнению, уже скоро удастся утвердить глобальное ограничение цен на российскую нефть с G7 и другими основными партнерами.

"Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина (Владимир Путин, президент России, – ред.) и его незаконную и варварскую войну", - сказала она.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против РоссииВойна в Украине