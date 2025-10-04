ЄС готує блокаду "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі: в ОП розкрили деталі

Як повідомляє РБК-Україна , про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Наші минулорічні санкційні пропозиції можуть трансформуватися в рішення", - зазначив Єрмак.

За даними EUObserver, йдеться щонайменше про 16 суден без прапора, які можуть бути затримані відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права.

У новому, 19-му пакеті санкцій ЄС планує додати ще 120 нафтотанкерів із тіньового флоту Росії, збільшивши його "чорний список" до 568 суден. Частина з них формально вже не заходить у порти ЄС, але продовжують використовувати Балтійське море для транспортування.

"Використання механізму міжнародного права і готовність країн НАТО забезпечити його виконання - це ключовий сигнал для Кремля: його спроби обходити санкції не працюють", - наголосив керівник ОП.

Єрмак підкреслив, що потрібно швидше обмежувати можливості Росії. За його словами, Москва вже веде гібридну війну проти Європи, і тут питання швидкості грає суттєву роль.

"Тіньовий флот" Росії

Варто нагадати, що наразі кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту" РФ - це близько 17% від загальної кількості діючих танкерів. З початку цього року аналітики налічували 940 суден, які входили до "тіньового флоту" РФ. Ця цифра на 45% перевищує минулорічну.

Зокрема, Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що російський "тіньовий флот" зараз налічує до 1000 суден загальним дедвейтом понад 100 млн тонн. Здебільшого це старі та дешеві танкери, якими експортують нафту та нафтопродукти.