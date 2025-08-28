ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії і планує використовувати заморожені активи

Вона виступила із заявою з приводу нічних атак на Київ, заявивши, що обурена нападом, який зачепив представництво ЄС в Україні.

Вона уточнила, що "дві ракети впали на відстані 50 метрів від представництва ЄС протягом 20 секунд".

"Це показує, що Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну", - попередила фон дер Ляєн.

Нові санкції проти Росії

Фон дер Ляєн повідомила, що ЄС скоро представить новий пакет санкцій проти Росії. Вона наголосила, що союз також "просуває роботу над російськими замороженими активами, щоб зробити внесок в оборону і відновлення України".

Виступаючи на тлі прапорів ЄС, вона зазначила: "Я обурена атакою на Київ, яка також зачепила наші офіси ЄС. Це була найбільш смертоносна дронова та ракетна атака на столицю з липня".

Загроза для всього Євросоюзу

Фон дер Ляєн додала, що атака була спрямована не тільки проти України, а й проти самої Європи. "Дві ракети впали на відстані 50 метрів від представництва протягом 20 секунд. Це ще одне похмуре нагадування про те, що стоїть на кону", - заявила вона.

Вона підкреслила, що Кремль продовжує "сліпо вбивати мирних жителів, чоловіків, жінок і дітей, і навіть цілитися в Європейський Союз".

Максимальний тиск на Кремль

"Ось чому ми зберігаємо максимальний тиск на Росію. Це означає посилення нашого санкційного режиму. Незабаром ми представимо 19-й пакет жорстких і болючих санкцій", - заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що паралельно ведеться робота над використанням заморожених російських активів. Ці кошти, за її словами, мають допомогти "в обороні та відновленні України".

"І звісно, ми забезпечуємо сильну і непохитну підтримку України - нашого сусіда, партнера, друга і майбутнього члена ЄС", - підсумувала глава Єврокомісії.