ЄС готовий постачати Києву електроенергію у разі її дефіциту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв'ю УНІАН .

"У нас є необхідні передумови для того, щоб ЄС постачав електроенергію в Україну. Перший крок було зроблено ще у березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався", - сказала вона.

За словами Сімсон, електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може експортувати і імпортувати електроенергію з ЄС.

"Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС. Очевидні країни, які могли б продавати електроенергію Україні - це, звичайно, її найближчі сусіди. Обсяги, які вони можуть надати, обмежені потужностями для торгівлі, узгодженими в рамках європейської енергомережі ENTSO-E. Ми продовжуємо дуже тісно співпрацювати з ними, щоб збільшувати цей ліміт", - сказала Сімсон.