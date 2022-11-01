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ЕС готов поставлять Киеву электроэнергию в случае ее дефицита

Фото: еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Если Россия продолжит вредить энергетической инфраструктуре Украины и это повлечет за собой острый дефицит электроэнергии, поставлять электроэнергию Украине будет Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью УНИАН.

"У нас есть необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию в Украину. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы за две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались", - сказала она.

По словам Симсон, электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это означает, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС.

"Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС. Очевидны страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине - это, конечно, ее ближайшие соседи. Объемы, которые они могут предоставить, ограничены мощностями для торговли, согласованными в рамках европейской энергосети ENTSO-E. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними, чтобы увеличивать этот лимит", - сказала Симсон.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что утром 31 октября Российская Федерация прибегла к массированному удару по территории Украины. В ряде областей раздались взрывы, попадание в объекты энергетической инфраструктуры.

Также ранее мы писали, что обстрелы инфраструктуры ударили по экономике Украины.

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