Обстріли інфраструктури вдарили по економіці: настрої бізнесу погіршилися

У жовтні бізнес погіршив очікування щодо своєї економічної діяльності через ускладнення безпекової ситуації. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у жовтні 2022 року знизився до 44,9 пунктів із 46,1 у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України ( НБУ ).

"Негативний вплив повномасштабної війни на пропозицію товарів, наявні логістичні проблеми, подальше руйнування енергетичних потужностей та зниження реальних доходів населення стримують відновлення економіки та зумовлюють погіршення очікувань підприємств усіх секторів", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, підприємства всіх секторів, залучених до опитування, продовжують очікувати скорочення загальної чисельності працівників. Найменш песимістичні оцінки надали підприємства торгівлі.

Підприємства промисловості погіршили оцінки економічних перспектив через втрати виробничих та енергетичних потужностей: секторальний індекс у жовтні становив 45,8 порівняно з 47,1 у вересні.

Підприємства сектору будівництва другий місяць поспіль мали найстриманіші серед усіх секторів економіки оцінки щодо своєї діяльності: секторальний індекс становив 38,2 (у вересні - 41,0).

Підприємства торгівлі в жовтні незначно погіршили оцінки своєї економічної діяльності, однак все ще перебувають найближче до нейтрального рівня: секторальний індекс становив 48,9 порівняно з 49,9 у вересні. Респонденти дещо погіршили оцінки щодо обсягу товарообороту, стримано оцінили обсяги закупівлі товарів для продажу, зазначили зменшення їх залишків. Підприємства торгівлі дещо знизили песимізм в очікуваннях щодо зростання закупівельних цін та вартості товарів, водночас посилили очікування щодо зниження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг також послабили власні очікування, зважаючи на подальше пошкодження транспортної, енергетичної інфраструктури та зниження доходів населення: секторальний індекс знизився до 42,2 із 43,4 у вересні.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 24 жовтня 2022 року. В опитуванні взяло участь 423 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.