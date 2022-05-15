ЕС готовит своим импортерам предложения по оплате за российский газ, - Bloomberg

Европейская комиссия готовит своим импортерам предложение, чтобы они могли покупать российский газ, не нарушая санкции. Предполагается, что этот вариант устроит президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сообщается, что Европейская комиссия в новом руководстве по платежам за газ намерена предложить импортерам публично заявить о том, что они будут считать обязательства выполненными после оплаты в долларах или евро в соответствии с контрактами.

При этом Еврокомиссия не будет мешать компаниям-поставщикам открывать счета в "Газпромбанке" и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями.

Bloomberg отмечает, что европейские компании в течение нескольких недель пытались выяснить, как они могли бы пойти на условия Москвы, не нарушая санкции в отношении Центрального банка РФ.