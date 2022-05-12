Оплата газа России рублями, расценивается как нарушение санкций, - Еврокомиссия
Брюссель прокомментировал попытки оплачивать российский газ рублями. Назвал это нарушением европейских санкций.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии Тима Макфи.
По словам Макфи, Еврокомиссия внимательно изучила письмо "Газпрома" своим клиентам с разъяснением нового указа главы Кремля Владимира Путина, который уточняет процедуру оплаты газа рублями.
"С учетом указа наша позиция, наши ориентации в отношении режима санкций остаются неизменными”, - отметил спикер.
Он добавил, что Еврокомиссия обновит свои рекомендации по этому вопросу, а проблема будет обсуждаться с юридической службой Совета ЕС.
"Я не могу вам назвать сроков появления новых рекомендаций, - ред). Работа продолжается. В любом случае наша позиция понятна. И если нам следует разъяснить ее странам-членам, мы сделаем это. И насчет публикации новых ориентаций, мы вас проинформируем, когда они будут готовы", - добавил Макфи.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Беларусь согласилась оплачивать российский газ рублями.
Между тем по словам премьер-министра Чехии Петр Фиала, его страна не будет оплачивать газ России рублями. Как он отметил, Чехия и Польша создадут группу для реагирования на прекращение поставок нефти из России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.