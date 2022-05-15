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ЄС готує своїм імпортерам пропозиції щодо оплати за російський газ, - Bloomberg

Фото: Євросоюз готує варіант, щоб імпортери не порушували санкції (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Європейська комісія готує своїм імпортерам пропозицію, щоб вони могли купувати російський газ, не порушуючи санкції. Передбачається, що цей варіант влаштує президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що Європейська комісія в новому керівництві щодо платежів за газ має намір запропонувати імпортерам публічно заявити про те, що вони будуть вважати зобов'язання виконаними після оплати в доларах або євро відповідно до контрактів.

При цьому Єврокомісія не заважатиме компаніям-постачальникам відкривати рахунки в "Газпромбанку" і дозволить їм купувати газ відповідно до санкцій.

Bloomberg зазначає, що європейські компанії протягом декількох тижнів намагалися з'ясувати, як вони могли б піти на умови Москви, не порушуючи санкції щодо Центрального банку РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійська енергетична компанія Eni готується до оплати за російський газ в рублях.

При цьому в Європейській комісії заявляли, що оплата за російський газ в рублях є порушенням санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

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