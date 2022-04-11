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ЕС готовит шестой пакет санкций против России с "нефтяной опцией", - МИД Литвы

Фото: глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: Мария Кучерявец

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны ЕС готовят шестой пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Ожидается, что он будет включать "нефтяную опцию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский телеканал TV3.

"Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса", - сказал Ландсбергис.

Напомним, 8 апреля Европейский союз ввел пятый пакет санкций против России за вооруженную агрессию против Украины. Он включает эмбарго на импорт российского угля и ряд других ограничений.

Кроме того, введены санкции против компаний, продукция которых сыграла роль во вторжении в Украину, ключевых олигархов и бизнесменов, кремлевских чиновников, пропагандистов, а также членов семей подсанкционных лиц.

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