ЕС готовит шестой пакет санкций против России с "нефтяной опцией", - МИД Литвы

"Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса", - сказал Ландсбергис.

Напомним, 8 апреля Европейский союз ввел пятый пакет санкций против России за вооруженную агрессию против Украины. Он включает эмбарго на импорт российского угля и ряд других ограничений.

Кроме того, введены санкции против компаний, продукция которых сыграла роль во вторжении в Украину, ключевых олигархов и бизнесменов, кремлевских чиновников, пропагандистов, а также членов семей подсанкционных лиц.

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